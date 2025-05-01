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محمود الليثي يدعم الطفل ياسين بعد قرار المحكمة ضد الجاني.. ماذا قال؟

10:00 ص الخميس 01 مايو 2025

محمود الليثي

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كتب- هاني صابر:

دعم المطرب محمود الليثي، الطفل ياسين ضحية الاعتداء في إحدى مدارس دمنهور، وذلك بعد صدور حكم بالسجن المؤبد على الجاني.

وكتب الليثي، عبر حسابه على إنستجرام: "البطل الحقيقي .. أحلى اسبايدر..اللَّهُم أحفظ ابننا الغالي ياسين وأولادنا جميعا.. وأبعد عنهم شر الدنيا وهمومها".

وقضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، الأربعاء، بمحكمة إيتاي البارود، بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة.

واقتصرت الجلسة على حضور المجني عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة مع حظر دخول وسائل الإعلام.

وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور تهمة هتك عرض الطفل "ياسين" 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

تعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.

المطرب محمود الليثي محمود الليثي يدعم الطفل ياسين محمود الليثي على انستجرام واقعة الطفل ياسين
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