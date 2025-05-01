نادية الجندي بإطلالة شبابية وكارولين عزمي بفستان أنيق.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريهام حجاج

نشرت الفنانة ريهام حجاج، صورة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حياة واحدة لتعيشها، اجعلها ذات قيمة.. كن نفسك لا أحد غيرك".

بوسي

ظهرت المطربة بوسي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلال إعجاب متابعيها.

سارة سلامة

تألقت الفنانة سارة سلامة في أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق.

نادية الجندي

ظهرت الفنانة نادية الجندي، بإطلالة شبابية، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت من خلالها إعجاب جمهورها.

مريم الخشت

شاركت الفنانة مريم الخشت، صورة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام من خلال خاصية "القصص القصيرة".

كارولين عزمي

ظهرت الفنانة كارولين عزمي، بفستان أنيق، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، أحدث ظهور لها، من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بتوب مكشوف البطن وبنطلون أسود.

يوسف عمر

شارك الفنان يوسف عمر، صورة جديدة له، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر داخل الجيم.