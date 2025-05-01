بإطلالة شتوية.. بوسي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير (صور)

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة بوسي متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت بوسي مجموعة صور لها، بإطلالة شتوية مميزة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "تحفة الاستايل"، "اية الجمال ده"، "شياكة وعسل"، "قمر ما شاء الله"، "رايقة الألوان"، "جمال وشياكة".

يذكر أن، آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

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