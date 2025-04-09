سامح حسين: "الجمهور اللي عمل تريند برنامج قطايف مش أنا"

كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان سامح حسين عن سعادته بردود فعل الجمهور الإيجابية عن برنامجه "قطايف" الذي عرض في شهر رمضان 2025، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشجيع نجوم الفن.

وقال سامح في لقائه ببرنامج "ET بالعربي"، إن استحسان الجمهور والرئيس السيسي وزملائي الفنانين برنامج "قطايف" شيء عظيم وفخر ليا.

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وأضاف: "إشادة الناس والرئيس السيسي ببرنامج قطايف فضل من ربنا، وشايف أن الجمهور لما بيلاقي حاجة كويسة وصادقة وباين من الكلام بيستحسنوها، الجمهور هما اللي عملو برنامج قطايف ونجحوه، الفضل الأول والأخير في نجاح قطايف لربنا والجمهور هما اللي عملوا تريند قطايف مش أنا".

وحظي سامح حسين بشهرة واسعة بفضل نجاح برنامجه "قطايف"، الذي عرض خلال شهر رمضان 2025 عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأهدى سامح حسين حلقات البرنامج كاملة إلى التليفزيون المصري لتذاع من خلاله تأكيدًا على رسالته الهادفة.

كما كرمت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، الفنان سامح حسين في حفل شهد حضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.

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