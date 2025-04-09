إعلان

صلاح عبدالله عن خروج الزمالك من الكونفدرالية: "أنا حزين ومضايق وعيان"

10:03 م الأربعاء 09 أبريل 2025

صلاح عبدالله

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

علق الفنان صلاح عبدالله على خروج فريق الزمالك من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد الخسارة من فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف دون رد.

وكتب صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "وحشين قوي، وعلى رأي المذيع عشوائيين وبجد بقى خسارة فيكم الجمهور العظيم اللي فضل يشجعكم لآخر لحظة رغم المستوى الهزيل من البداية للنهاية، حزين ومضايق وعيان".

خسر فريق الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ليودع منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

صلاح عبدالله على إكس

اقرأ أيضا..

تركي آل الشيخ يعلن ترشيح موسم الرياض لجائزة عالمية عن النزال الأسطوري بين "أوسيك ضد فيوري"

"بإطلالة شتوية".. هند صبري تشارك متابعيها صورًا من رحلتها في الدنمارك

صلاح عبدالله صلاح عبدالله على منصة إكس خروج الزمالك من الكونفدرالية خسارة الزمالك من فريق ستيلينبوش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

مدبولي: منطقة وسط البلد ستكون جاهزة للطرح يونيو المقبل
انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الكهرباء تبدأ تحصيل الفواتير بـ"الفيزا كارت"
التعليم تعلن عدد أسئلة كل مادة وتوزيع الدرجات في امتحانات الثانوية العامة - (قديم وجديد)