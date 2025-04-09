صلاح عبدالله عن خروج الزمالك من الكونفدرالية: "أنا حزين ومضايق وعيان"

كتب - معتز عباس:

علق الفنان صلاح عبدالله على خروج فريق الزمالك من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد الخسارة من فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف دون رد.

وكتب صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "وحشين قوي، وعلى رأي المذيع عشوائيين وبجد بقى خسارة فيكم الجمهور العظيم اللي فضل يشجعكم لآخر لحظة رغم المستوى الهزيل من البداية للنهاية، حزين ومضايق وعيان".

خسر فريق الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ليودع منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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