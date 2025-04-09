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تركي آل الشيخ يعلن ترشيح موسم الرياض لجائزة عالمية عن النزال الأسطوري بين "أوسيك ضد فيوري"

09:02 م الأربعاء 09 أبريل 2025

تركي آل الشيخ

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كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن ترشيح موسم الرياض لجائزة Sports Emmys عن فيلم USY K2FURY: Reignited، بالتعاون مع الشريك الإبداعي السعودي BigTime Creative Shop.

وأكد تركي أن ما تحقق إنجاز تاريخي، حيث تُعد هذه أول مرة تُرشّح فيها وكالة إبداعية من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا لجائزة Sports Emmys المرموقة".

واستطاع أولكسندر أوسيك الفوز على تايسون فيوري في الوزن الثقيل ديسمبر العام الماضي، ليستمر دون هزيمة ويعزز مكانه بين العظماء.

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تركي آل الشيخ الهيئة العامة للترفيه السعودية موسم الرياض فيلم USY K2FURY: Reignited
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