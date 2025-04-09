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"بإطلالة شتوية".. هند صبري تشارك متابعيها صورًا من رحلتها في الدنمارك

07:38 م الأربعاء 09 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هند صبري في رحلتها بالدنمارك
  • عرض 5 صورة
    هند صبري في رحلتها بالدنمارك
  • عرض 5 صورة
    هند صبري في رحلتها بالدنمارك
  • عرض 5 صورة
    هند صبري في رحلتها بالدنمارك
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كتب - معتز عباس

شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها وهي تستمتع برحلتها في مدينة كوبنهاجن الدنماركية.

ونشرت هند الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة "كاجوال" مرتدية ملابس شتوية، وكتبت تعليق: "يوميات كوبنهاجن".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "كفايه جمال هندوشتي"، "حياتي واللي فيها"، "جمالك ملوش حل"، "الجمال والكمال".

آخر أعمال هند صبري كانت المشاركة في مسلسل "البحث عن علا 2"، مع نخبة من نجوم الدراما، وهم: سوسن بدر، طارق الإبياري، ندا موسى، ظافر العابدين، محمود الليثي، إخراج هادي الباجوري.

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