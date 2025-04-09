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أحمد مالك ينشر صورة له مع الرئيس السيسي

06:32 م الأربعاء 09 أبريل 2025

احمد مالك وهشام ماجد

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كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد مالك متابعيه صورة له مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تلبية دعوة سيادته بحضور صلاة عيد الفطر.

ونشر مالك الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، والتي شهدت ظهور أشرف عبدالباقي وهشام ماجد ومصطفى غريب.

احمد مالك والرئيس السيسي

ويُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من أحمد مالك، وآية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي.

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أحمد مالك أحمد مالك مع الرئيس السيسي أحمد مالك على انستجرام
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