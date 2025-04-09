أحمد مالك ينشر صورة له مع الرئيس السيسي

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد مالك متابعيه صورة له مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تلبية دعوة سيادته بحضور صلاة عيد الفطر.

ونشر مالك الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، والتي شهدت ظهور أشرف عبدالباقي وهشام ماجد ومصطفى غريب.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Malek - احمد مالك (@ahmedmalek)

ويُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من أحمد مالك، وآية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي.

اقرأ أيضا..

تامر حسين يروج لأحدث أعمال بهاء سلطان "بتشوف فلان"

بإطلالة أنيقة.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير لها (صور)