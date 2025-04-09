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ريم مصطفى تشارك متابعيها صورًا جديدة وهي تمارس رياضة التنس

06:26 م الأربعاء 09 أبريل 2025
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كتبت - سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة لها.

وظهرت ريم في الصور بإطلالة رياضية أثناء ممارستها رياضة التنس.

وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات كالتالي: "حلاوتك"، "قمراية"، "شكلك متغير عن زمان"، "قمر"، "أحلى واحدة تلعب تنس"، "ريم الحلوة".

يذكر أن الفنانة ريم مصطفى شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

مسلسل سيد الناس، تدور أحداثه في إطار شعبي، إذ تنقلب حياة "جارحي" الذي يجسد شخصيته عمرو سعد تمامًا بعد وفاة والده، ويجد نفسه أمام مستقبل مجهول مع ثروة ضخمة وماضٍ مليء بالأسرار، وفي الوقت نفسه، يواجه البطل مجموعة من الأعداء والخصوم، ما يجبره على خوض معارك وصراعات مستمرة لحماية عائلته والحفاظ على إرثه، وتتصاعد الأحداث بشكل درامي مثير، مليء بالمفاجآت والتقلبات التي تبقي المشاهدين في حالة ترقب دائم للنتيجة.

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ريم مصطفى إنستجرام ريم مصطفى التنس مسلسل سيد الناس
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