الليلة.. سعد الصغير يستضيف المطرب هشام يوسف ويغني لأم كلثوم

كتبت- منال الجيوشي

يستضيف المطرب سعد الصغير، اليوم الأربعاء المطرب هشام يوسف في برنامج سعد مولعها نار، على قناة الشمس الساعة العاشرة مساء، وقدما الثنائى خلال الحلقة عدد من أغاني الزمن الجميل، وتضمنت الحلقة فقرة طبية، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

وقال سعد الصغير: الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبي وأصدقائي، والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات .

ويستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر .