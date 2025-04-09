تامر حسين يروج لأحدث أعمال بهاء سلطان "بتشوف فلان"

كتبت- نوران أسامة:

روج الملحن تامر حسين لأحدث أعمال الفنان بهاء سلطان، والتي تحمل اسم "بتشوف فلان"، ومن المقرر طرحها قريبًا.

ونشر حسين مقطعًا من الأغنية عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، وكتب جزءًا منها: "لما المصالح قربت، زمان عليك كانوا ملمومين، ولما المصالح شطبت، الحجة قالتلك، مشغولين، حتى السؤال، مستخسرين".

وتألق الفنان بهاء سلطان في الموسم الرمضاني 2025، من خلال أغنيته "صاحبي يا صاحبي" التي كانت تتر مسلسل "ولاد الشمس"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا واحتلت قائمة التترات المصرية الأكثر استماعًا على منصة Spotify.

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