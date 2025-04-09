بإطلالة أنيقة.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة التونسية درة الأنظار إليها من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت الصور إعجاب جمهورها.

وشاركت درة الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "قلبي، زينة البنات، ربنا يحفظك، جميلة، ملكة جمال تونس، القمر، وحشتينا، الغالية".

شاركت الفنانة درة موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل إذاعي بعنوان "كدبة بيضا" وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، وهو بطولة كل من شريف رمزي ،شيماء سيف، أحمد صيام ، وإخراج إيهاب منير.

ودخلت درة عالم الإخراج والإنتاج لأول مرة من خلال فيلم وثائقي بعنوان "وين صرنا"، يجسد معاناة أسرة فلسطينية، ويستكشف قضايا اجتماعية وثقافية عن فلسطين.

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