الفنان عادل عطية يكشف عن تعرضه لوعكة صحية

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان عادل عطية عن تعرضه لوعكة صحية، مطالبًا متابعيه الدعاء له.

وكتب "عطية" في منشور له عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، ربي أني مسني الضر، وأنت أرحم الراحمين، أسألكم التضرع إلى الله أن يشفيني، فإنني بحاجة إليه".

الفنان عادل عطية ممثل مصري بدأ نشاطه الفني في أوائل السبعينات، قدم أدوارًا ثانوية عديدة، كما شارك في بعض الأفلام السينمائية وقدم عددًا من الإعلانات التليفزيونية.

ومن أبرز أفلامه "ليلة ساخنة" (1996) و"كوكب الشرق" (1999)، ومن مسلسلاته "سبعة وجوه للحقيقة" (1986)، "الوعد الحق" (1993)، "الملك فاروق" (2007)، و"كاريوكا" (2012).

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