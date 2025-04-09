بالصور.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها، صورًا ومقاطع فيديو من أحدث ظهور لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ولاقت إعجاب المتابعين.

ونشرت نسرين الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها مايوه باللون الأصفر.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "أجمل حورية، محلاكي، أيقونة الجمال، حورية البحر، جمال لا يوصف، منورة الدنيا كلها حبيبتي.

يذكر أن، نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل"بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، خالد سليم، أيتن عامر، وعدد من الفنانين.

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