محامي شيرين عبدالوهاب يكشف لمصراوي كواليس عودة أغاني ألبومها "هنحتفل"

كتب-مصطفى حمزة:

كشف المستشار القانوني ياسر قنطوش، تفاصيل نجاح المطربة شيرين عبدالوهاب، في إعادة طرح أغاني ألبومها عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، بعد حجبها بناءا على طلب شركة روتانا ميوزيك، ونزاع قضائي دام سنوات

المستشار ياسر قنطوش "محامي المطربة شيرين عبد الوهاب"، في تصريح لـ"مصراوي"، قال: "عودة الأغاني تمت عقب صدور أحكام قضائية من المحكمة الاقتصادية، نهائية واضحة وصريحة، تثبت صحة موقف الفنانة، وتؤكد على أن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ليست لديها أي صفة أو حق، في حذف الأغاني التي تخص المطربة شيرين عبد الوهاب".

وتابع قنطوش: "الأحكام نصت على أن العقد الموقع بين الشركة والفنانة، انتهى سريانه".

وأوضح: "في ضوء التأكيد على نهاية العقد، تم الحكم بإلزام الشركة بدفع تعويضات قيمتها 4 مليون جنيه لصالح المطربة، بسبب التدخل في حذف أغاني ألبومها، وفي ضوء ذلك تمت مخاطبة إدارة يوتيوب، وعادت الأغاني لصاحبة الحق فيها وهي المطربة".

قنطوش، أضاف: "الحكم نهائي، وأغلق ملف قضائي عمره 3 سنوات، ويحق للمطربة طرح ما تراه من أعمالها القادمة، وفي حالة تدخل الشركة ، وحذف أي أغنية بموجب هذا الحكم يحق لنا المطالبة بالتعويض".

المطربة شيرين عبد الوهاب، نجحت في إعادة طرح أغاني اللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، هنحتفل، مازال ع البال، عسل حياتي، قالك نسيني، عودتني الدنيا، ابتسمت، بعد نزاع دام سنوات من شركة روتانا.

شيرين عبد الوهاب "إبتسمت"