هبة مجدي تشارك متابعيها صورًا من العرض الخاص لفيلم "استنساخ"

كتبت - سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها صورًا من العرض الخاص لفيلمها الجديد "استنساخ"، والذي أُقيم مساء أمس في إحدى دور العرض بمنطقة التجمع الخامس.

ونشرت هبة الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "من العرض الخاص لفيلم (استنساخ)، بدور العرض.. يا رب يعجبكم".

وشهد العرض حضور عدد من الفنانين وصُنّاع العمل، من بينهم الفنان سامح حسين وزوجته السيناريست وسام حامد، والمنتج الفني أحمد بجة، ومنتج ومؤلف ومخرج الفيلم عبدالرحمن محمد، والفنانة هاجر الشرنوبي ونجلها، والفنانة لقاء سويدان، إلى جانب عدد من صُنّاع المحتوى ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي وتيك توك.

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