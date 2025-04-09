بعد اتهام صناعها بسرقة اللحن وحذفها.. عودة أغنية أحمد سعد "جدع" على يوتيوب

كتب-مصطفى حمزة:

شهد النزاع القضائي حول أغنية "جدع " التي قدمها المطرب أحمد سعد، للدعاية لمسلسل "سيد الناس"، تطورات جديدة بعد وصوله إلى ساحة القضاء الأغنية، خاصة مع الاتهامات التي طاردت صناعها بسرقة اللحن.

وفي أحدث تطورات أزمة الأغنية، قامت إدارة موقع يوتيوب، بإعادة عرض الأغنية عبر القناة الرسمية للمطرب أحمد سعد وذلك بعد ما يقرب من شهر على حذفها، بناءا على طلب المنتجة سعاد طه

المنتجة سعاد طه، في تصريح لـ"مصراوي"، أكدت لجوئها إلى المحكمة الاقتصادية، وتقديمها دعوى ضد المطرب أحمد سعد، وشركة مزيكا، والشركة المنتجة لمسلسل "سيد الناس"، بدعوى تعدي صناع أغنية "جدع"، على لحن أغنية من إنتاجها، بعنوان "قفلت في وش الجدع"، وقدمتها المطربة الشعبية سمارة.

الشاعر عصام حجاج "مؤلف الأغنية"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، علق على الاتهامات، وحذف أغنية"جدع"، بدعوى اقتباس اللحن، من أغنية بعنوان "وقفت في وش الجدع"، سبق وقدمتها المطربة سمارة.

وقال: "ادعاء باطل، اللحنين ملهمش علاقة ببعض، وكل اللي بيحصل ده عشان التريند، وناس عايزة تتشاف واسمها يذكر مش أكتر".

وتابع: "وبالنسبة لموضوع قفل الأغنية (جدع)، أي أغنية عليها نزاع، عادة موقع يوتيوب يقوم بحجبها، حتى يتم الفصل في الموضوع، وحاليا النزاع أمام القضاء، علما أن الأغنية مازالت موجودة على كل المنصات وكمان على اليوتيوب على أكثر من قناة".

الملحن تامر حجاج "ملحن أغنية جدع"، من جانبه، قال: "ما يتم ترديده عن اقتباس اللحن، إدعاء باطل، وسيتم محاسبة المدعية بالقانون".

أغنية "جدع"، التي قدمها المطرب أحمد سعد، من كلمات الشاعر عصام حجاج، الحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس، ووصل عدد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب، إلى ما يزيد عن 2 مليون.

مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، وإلهام شاهين، وسلوى عثمان،و خالد الصاوي، وأحمد رزق، وأحمد زاهر، ونشوى مصطفى ، وأحمد فهيم، و ملك زاهر، و منة فضالي، و طارق النهي، ومحمود قابيل، و إخراج محمد سامي.

أغنية جدع