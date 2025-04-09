نقابة المهن التمثيلية تنعى المونتير محمود نجم

كتبت - نوران أسامة:

نعت نقابة المهن التمثيلية، في بيان رسمي، المونتير محمود نجم، مدير عام المونتاج بقطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام، الذي رحل عن عالمنا إثر أزمة صحية مفاجئة.

وجاء في البيان الذي نُشر عبر الصفحة الرسمية للنقابة على موقع "فيسبوك": "نقابة المهن السينمائية تنعى الزميل المونتير محمود نجم - مدير عام المونتاج بقطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام، ويتقدم نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان".

وأضاف البيان: "تُقام صلاة الجنازة اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر".

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