بدرية طلبة تشيد بأداء فتحي عبدالوهاب في "ظلم المصطبة": "ملبوس مش طبيعي"

كتبت- سهيلة أسامة:

أشادت الفنانة بدرية طلبة بأداء الفنان فتحي عبدالوهاب في مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي عُرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

وكتبت بدرية عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "ظلم المصطبة .. أستاذ فتحي عبدالوهاب حضرتك ملبوس مش طبيعي، جواك شخص بيطلع قدام الكاميرا، طول الوقت بصين لعينيه، هو فيه كده؟".

وأضافت: "الجمدان ده يدرس يا مدرسة، كل شخص في العمل ده يتعمله مقالة مش بوست، الله ينور، أنا بتعلم منكم".

وتدور أحداث مسلسل "ظلم المصطبة" داخل المجتمع الريفي، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث يناقش عددًا من القضايا الاجتماعية المرتبطة بالعادات والتقاليد العرفية التي تتحكم في مصائر الناس.

المسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء وإسلام حافظ، وإخراج هاني خليفة، وبطولة كل من: إياد نصار، ريهام عبدالغفور، فتحي عبدالوهاب، وبسمة.

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