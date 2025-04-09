منة فضالي تكشف عن إصابة والدتها وتطلب المساعدة من جمهورها

كتبت - سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة منة فضالي عن تعرض والدتها لإصابة في عينها، وناشدت متابعيها لمساعدتها في معرفة طبيعة الإصابة.

ونشرت فضالي صورة لعين والدتها عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "أمي صحيت لقت عنيها كده، ممكن حد يقولي ده إيه؟ ومش عايزة تروح المستشفى".

يُذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضًا:

شريف مدكور يتصدر التريند بعد رده على شائعة وفاته

حمادة هلال يكشف عن معاناة والده من أزمة صحية

سوسن بدر: إطلاق اسمي على الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العالمي شرف كبير