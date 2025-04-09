أبطال مسلسل "قهوة المحطة" ضيوف منى الشاذلي.. غدًا

كتبت- سهيلة أسامة:

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة مميزة من برنامجها "معكم" المُذاع على قناة ON، أبطال وصُنّاع مسلسل "قهوة المحطة"، وذلك يوم الخميس المُقبل.

وروّجت "منى" للحلقة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشرت البرومو الدعائي وعلّقت: "الخميس.. أبطال قهوة المحطة ضيوف معكم منى الشاذلي".

ويحل ضيوفًا على الحلقة كل من: الكاتب عبدالرحيم كمال، مخرج العمل إسلام خيري، والنجوم أحمد غزي، أحمد خالد صالح، وفاتن سعيد، للحديث عن كواليس المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في موسم رمضان.

مسلسل قهوة المحطة بطولة أحمد غزي وأحمد خالد صالح ورياض الخولي وبيومي فؤاد وهالة صدقي وانتصار وحسن أبو الروس وغادة طلعت، وفاتن سعيد وأحمد ماجد وعلاء مرسي وضياء عبدالخالق وعلاء عوض ويوسف عثمان، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج اسلام خيري.

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