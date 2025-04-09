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محمد رمضان يروج لأحدث أعماله الغنائية "هتجيلي".. ويكشف عن موعد طرحها

12:00 م الأربعاء 09 أبريل 2025

محمد رمضان

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كتبت- سهيلة أسامة:

روج الفنان محمد رمضان لأحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "هتجيلي"، والمقرر طرحها غدًا الخميس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ونشر رمضان البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "هتجيلي.. بتوقيت القاهرة إن شاء الله يوم الخميس الساعة 5."

يُذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "قالوا إيه" عبر موقع "يوتيوب" وجميع منصات الموسيقى، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إيهاب كولبيكس.

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد رمضان للمشاركة في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقرر إقامته في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم 13 أبريل الجاري.

محمد رمضان

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