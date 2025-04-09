شريف مدكور يتصدر التريند بعد رده على شائعة وفاته

كتبت- نوران أسامة:

تصدر الإعلامي شريف مدكور تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك عقب رده على شائعة وفاته التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قامت إحدى السيدات بنشر فيديو تدّعي فيه وفاته.

وقال مدكور، في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، إن هناك سيدة ادعت وفاته بعد تعرضه لوعكة صحية، مضيفا أن والدته شعرت بالخوف والقلق بعدما قرأت خبر الوفاة، خاصة أنه خارج مصر الفترة الحالية

وأوضح شريف مدكور أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة السيدة صاحبة الفيديو، وانتقد الفيديوهات التي تقدمها، متوعدا إياها بالسجن

وأعلن شريف مدكور في وقت سابق إصابته باضطراب الوسواس القهري (OCD)، قائلا إن إصابته كانت بمثابة اختبار إلهي.

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