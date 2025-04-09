حمادة هلال يكشف عن معاناة والده من أزمة صحية

كتب_مصطفى حمزة:

كشف النجم حمادة هلال، عن معاناة والده من أزمة صحية.

النجم حمادة هلال، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: " ‏أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يا حليم يا رب اشفي أبويا".

وأحيا النجم حمادة هلال، مؤخرا، الحفل الذي أقيم في مسرح البالون، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما شارك حمادة هلال في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "المداح ٥- أسطورة العهد" بطولة: غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، مي كساب، يسرا اللوزي، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، غادة طلعت، خالد سرحان، ومن إخراج أحمد سمير فرج