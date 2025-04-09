"صراع الزوجات" أهم أعمالها.. وفاة المخرجة نعمات رشدي

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان أيمن عزب، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة المخرجة نعمات رشدي عن عمر يناهز 73 عامًا.

وكتب أيمن عزب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنعي ببالغ الحزن المخرجه الراحلة نعمات رشدي رحمها الله وغفر لها واسكنها فسيح جناته، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

نعمات رشدي مخرجة وكاتبة مصرية، ولدت في 10 ديسمبر عام 1952، وعملت في بداية حياتها الفنية كمساعد مخرج مع عدد من المخرجين من خلال أعمال (الزوجة أول من يعلم، صابر يا عم صابر، دوامة الحياة)، وأول تجربة إخراجية لها كانت فيلم "صراع الزوجات".

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