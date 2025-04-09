محمد شاهين عن شخصية وسام في "لام شمسية": حبيت أعمل دور زي ده"

كتب - معتز عباس:

حل الفنان محمد شاهين ضيفًا ببرنامج "كلمة أخيرة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

وقال شاهين، إنه لم يخش من تقديم شخصية "وسام" في مسلسل "لام شمسية" قائلاً : "مخفتش وأنا عمري ماخفت من الأدوار وكان نفسي أعمل دور مركب".

وأضاف: "حبيت أعمل دور زي ده لأني معملتوش قبل كده وكنت متحمس للغاية خاصة بعد إختيار كريم الشناوي للعمل معه للمرة الثانية، متابعًا: "كنت مبسوط ومتحمس لأني هفيد الناس وكنت مؤمن أنه سيكون مؤثر في الدور".

ورداً على الحديدي : هل الفنان يشعر بالمسؤولية الاجتماعية بغض النظر عن متعة العمل؟، أجاب شاهين قائلا: "ده حقيقي وضمن أسباب حماسي أنني أخدم المجتمع وأساهم في تقديم قضية هامة للمجتمع".

مسلسل "لام شمسية" يتكون من 15 حلقة وعرض في رمضان 2025، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، ومحمد شاهين من تأليف مريم نعوم، يسرا اللوزي، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج (ميديا هب- سعدي وجوهر).

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