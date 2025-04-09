حدث بالفن | شريف مدكور يرد على شائعة وفاته وليلى علوي تعتذر لهذا السبب

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ ليلى علوي تعتذر عن نشرها شائعة وفاة الفريق أحمد شفيق: "أعتذر عن أي ضرر تسببت فيه"، شريف مدكور يرد على شائعة وفاته، محمد عدوية يرثي والده بكلمات مؤثرة، أول تعليق من زوجة ماجد المصري بعد نجاح شخصية "رجب الجريتلي" في مسلسل "إش إش" العرض الخاص لفيلم "استنساخ" بطولة سامح حسين وهبة مجدي، وغيرها من الأخبار.