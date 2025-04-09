سوسن بدر: إطلاق اسمي على الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العالمي شرف كبير

كتبت- منال الجيوشي

أرسلت الفنانة سوسن بدر نجمة الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العالمي رسالة حب لإدارة المهرجان عبر فيديو، قالت من خلاله إن مهرجان المسرح العالمي هذا العام سيقام من خلال أكاديمية الفنون فرع إسكندرية وأنها سعيدة جداً إن الدورة الرابعة للمهرجان تحمل اسمها

وتابعت: "هذا شرف لي، وأشكر إدارة المهرجان على هذا التشريف، وسعيدة أن التكريم بدورة باسم المسرح ومن أكاديمية الفنون التي كنت طالبة بها، وأعتز بذلك وسعيدة أنني سأشاهد الأولاد والبنات والمواهب الواعدة"

وقدمت سوسن بدر خالص الشكر لإدارة المهرجان ولكل القائمين على تنظيم المهرجان، وأكدت أن سعادتها زادت لأن النجمة ليلى علوي هي الرئيس الشرفي للمهرجان، وهذا ضمان لأن هذه الدورة ستكون ناجحة واستثنائية.

وينظم المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، مهرجان المسرح العالمي فى دورته الرابعة "دورة الفنانة سوسن بدر"، وذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئيس المهرجان الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، وإدارة الفنانة ليلى علوي الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام علي مدير المهرجان، والفنان مصطفى عامر رئيس اتحاد الطلاب، وتحتضن محافظة الإسكندرية المهرجان، فى الفترة من 10 إلى 18 من مايو المقبل.

وأشار تامر طه مدير المركز الإعلامي للمهرجان إلى أن لجنة المشاهدة بالمهرجان انتهت من أعمالها وضمت اللجنة كل الدكتور مدحت عيسى، الدكتور نبيل الحلوجي والفنان هاني كمال

وقد شاهدت اللجنة في المرحلة الأولى عدة عروض وتم اختيار منها 10 عروض وهم عرض "قبل أن تبرد القهوة" إخراج محمد خالد، عرض "المؤسسة" إخراج محمود حسين، عرض can't pay won't pay إخراج عمرو خميس، عرض القفص اخراج مريم عثمان، عرض جريمة في قطار الشرق السريع اخراج مصطفى عامر، عرض رواية ( إنهم يقتلون الجياد .. أليس كذلك ؟) إخراج إبراهيم حسن، عرض "الأولاد الطيبون" يستحقون العطف إخراج محمد أيمن، عرض اللُعبة اخراج علي محمود، عرض الجلف إخراج فارس هريدي، عرض كوازيموديو والساحر إخراج محمد سمير.