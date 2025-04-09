أحمد السعدني:"كنت مرعوب وترددت كثيراً قبل المشاركة في مسلسل لام شمسية"

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد السعدني عن مخاوفه وتردده في المشاركة بمسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في رمضان 2025.

وقال السعدني، في لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إن الشخصية التي قدمها صعبة لدرجة أنه تردد كثيراً في قبولها، واستغرقت منه وقتًا طويلاً حتى يتمكن من فهمها والتواصل معها.

وأضاف:"كنت خايف جدًا من تقديم شخصية (طارق)، وفضلت فترة طويلة متردد مش عارف كريم الشناوي استحمل ده إزاي!، رغم إني كنت عارف مضمون العمل، لكن لما بدأت أقرأ الورق، أول حلقة خوفتني، والتانية زادت التردد جوايا."

وأكد أنه لم يكن قلقًا من القضية نفسها التي يتناولها المسلسل، بل من كيفية تقديم شخصية معقّدة مثل طارق، مرادفًا:"أنا مقتنع إن العمل بيحمل قضية مهمة جدًا، وأتقدم بشكل درامي رائع... لكن شخصيًا، مكنتش قادر أحب طارق في البداية، ومكنتش لاقي مدخل له".

وأضاف:"أنا بطبيعتي لو معرفتش أحب الشخصية، هقدّمها وحش، حتى لو كنت بحب الورق والمخرج والعمل كله لكن بعد فترة، حبيته جدًا، لأنه في النهاية إنسان، مش ملاك... بيغلط وبيصيب."

مسلسل "لام شمسية" يتكون من 15 حلقة وعرض في رمضان 2025، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، ومحمد شاهين من تأليف مريم نعوم، يسرا اللوزي، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج (ميديا هب- سعدي وجوهر).

اقرأ أيضا..

أحمد مالك ينشر صورًا من كواليس فيلم "6 أيام".. ويوجه رسالة للجمهور





بالصور.. منة عرفة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق



