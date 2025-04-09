إيمان العاصي أنيقة وسيلفي هند صبري مع الرئيس الفرنسي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

زينة

شاركت الفنانة زينة جمهورها، صور من أحدث ظهور لها، وظهرت بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستان باللون الأحمر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

هند صبري

ظهرت الفنانة هند صبري مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي نظمته السفارة الفرنسية في القاهرة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، عبر خاصية القصص القصيرة.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس جمهوره، أحدث ظهور لها أثناء تواجده في "الجيم" صالة الألعاب الرياضية ونشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

جنى عمرو دياب

شاركت جنى عمرو دياب جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ريهام حجاج

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة.

فيفي عبده

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،

إيمان العاصي

خطفت الفنانة إيمان العاصي الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

ملك قورة

ظهرت الفنانة ملك قورة بإطلالة جريئة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الخير".

دنيا سامي

خضعت الفنانة دنيا سامي لجلسة تصوير جديدة، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".