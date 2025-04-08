مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن فتح باب المشاركة للعروض المصرية

كتبت- منال الجيوشي

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ ( 32) برئاسة الدكتور سامح مهران، عن فتح باب المشاركة للعروض المصرية بداية من اليوم 8 أبريل، وحتى موعد أقصاه 1 يونيو

2025.

وحددت إدارة المهرجان شروط وإرشادات المشاركة والتي جاءت كالتالي: يجب أن لا تقل مدة العرض عن ( 30 ) دقيقة وبحد أقصى (90 ) دقيقة وذلك تجنبًا لأي خلل بالجدول، ويتم اختيار العروض المشاركة من خلال لجنة مشاهدة المهرجان، و يعتبر طلب المشاركة لاغيا في حال عدم وجود فيديو العرض كامل، ويتم التقدم للمشاركة عن طريق جهة الإنتاج، ويتم التواصل مع الفرقة عن طريق الإيميل الرسمي المذكور في استمارة المشاركة.

العروض التي سيتم مشاركتها تقدم ضمن برنامج المهرجان لمدة ليلتين متتاليتين، وتقدم جميع العروض للجمهور بالمجان، ولا يقوم المهرجان بدفع أي أجور للفرق، ويتعهد المتقدم بعدم إضافة أي تغييرات بالعرض المرسل إلى إدارة المهرجان في حالة اختياره، وتلتزم العروض المقبولة بإرسال جميع المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد.



مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية سنوياً، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية والمهتمين من جميع أنحاء العالم.