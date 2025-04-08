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"بعد 15 سنة طلع قد كلامه".. أحمد فهمي يمازح السقا بعد طرح بوستر فيلم "أحمد وأحمد"

11:00 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

الفنان أحمد فهمي

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كتب - معتز عباس:

حرص الفنان أحمد فهمي على الترويج لفيلمه الجديد "أحمد وأحمد" بطولة النجم أحمد السقا.

ونشر فهمي، مقطع فيديو من مشهد جمعه مع السقا من فيلم "سمير وشهير وبهير"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، وكتب: "بعد ١٥ سنة السقا طلع قد كلامه".

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، سيناريو وحوار أحمد درويش، وإخراج أحمد نادر جلال.

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