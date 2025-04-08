"صاحبي اللي نورنا".. عمرو يوسف يعلن مشاركة هشام ماجد في فيلم "درويش"

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان عمرو يوسف مشاركة الفنان هشام ماجد ضيف شرف ضمن أحداث فيلم "درويش".

ونشر عمرو صورا جمعته بـ هشام ماجد من الكواليس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "صاحبي اللي نورنا في فيلم درويش حبيبي يا شوما، فيلم صيف ٢٠٢٥".

ويشارك في بطولة فيلم "درويش" كل من دينا الشربيني ومحمد شاهين وتارا عماد ومصطفى غريب، ومن تأليف وسام صبري وإخراج خالد الحلفاوي.

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