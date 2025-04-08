إعلان

18 صورة من العرض الخاص لفيلم "استنساخ" بطولة سامح حسين وهبة مجدي

10:40 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    فيلم استنساخ (11)
  • عرض 18 صورة
    فيلم استنساخ (17)
  • عرض 18 صورة
    فيلم استنساخ (18)
  • عرض 18 صورة
    فيلم استنساخ (9)
  • عرض 18 صورة
    فيلم استنساخ (16)
  • عرض 18 صورة
    فيلم استنساخ (15)
  • عرض 18 صورة
    فيلم استنساخ (14)
  • عرض 18 صورة
    فيلم استنساخ (12)
  • عرض 18 صورة
    فيلم استنساخ (6)
  • عرض 18 صورة
    فيلم استنساخ (10)
  • عرض 18 صورة
    فيلم استنساخ (5)
  • عرض 18 صورة
    فيلم استنساخ (8)
  • عرض 18 صورة
    فيلم استنساخ (7)
  • عرض 18 صورة
    فيلم استنساخ (1)
  • عرض 18 صورة
    فيلم استنساخ (2)
  • عرض 18 صورة
    فيلم استنساخ (3)
  • عرض 18 صورة
    فيلم استنساخ (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

أقيم مساء اليوم الثلاثاء 8 أبريل العرض الخاص لفيلم استنساخ في سينما بالتجمع الخامس، بحضور صناع وفريق عمل الفيلم.

شهد العرض حضور الفنان سامح حسين وزوجته السيناريست وسام حامد، المنتج الفني أحمد بجة، منتج ومؤلف ومخرج العمل عبدالرحمن محمد، الفنانة هبة مجدي، الفنانة هاجر الشرنوبي ونجلها، الفنانة لقاء سويدان، وعدد من صناع المحتوى ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وتيك توك.

جدير بالذكر أن قبل ساعات قليلة من إقامة العرض الخاص لفيلم "استنساخ"، أمس الاثنين، أعلنت الجهة المنتجة عن تأجيله دون الكشف عن الأسباب أو تحديد موعد جديد لإقامته.

وأكد الفنان سامح حسين أن قرار تأجيل العرض الخاص لفيلمه "استنساخ" جاء لظروف خارجة عن إرادة القائمين على العمل، موجها الشكر والاعتذار لكل من حرصوا على التواجد اليوم الاثنين أبريل.

وكتب سامح عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" أمس: "لكل الناس اللي كانت جاية العرض الخاص لفيلم استنساخ النهاردة بعتذرلكم جدا، تم تأجيل العرض الخاص لظروف خارجة عن إرادتنا.. شكراً لكم وحقكم عليا".

فيلم استنساخ سامح حسين هبة مجدي التجمع الخامس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"صاحبي اللي نورنا".. عمرو يوسف يعلن مشاركة هشام ماجد في فيلم "درويش"
الخبر التالى:
"صاحبي اللي نورنا".. عمرو يوسف يعلن مشاركة هشام ماجد في فيلم "درويش"

إعلان

إعلان