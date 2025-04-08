أحمد مالك ينشر صورًا من كواليس فيلم "6 أيام".. ويوجه رسالة للجمهور

كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان أحمد مالك عن سعادته بردود الفعل الإيجابية من الجمهور عن فيلم "6 أيام" الذي عرض في السينمات مؤخرًا، ومنصة يانغو بلاي.

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ونشر مالك مجموعة صور من كواليس تصوير فيلم "6 أيام"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب:"مبسوط جدًا أن فيلم ٦ أيام لمس ناس كتير و عامل تفاعل كبير مع الجمهور من بعد عرضه في السينما، قلت أشاركم شوية صور من الكواليس. حب كبير".

ويُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من أحمد مالك، وآية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي.

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