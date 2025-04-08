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أحمد مالك ينشر صورًا من كواليس فيلم "6 أيام".. ويوجه رسالة للجمهور

09:29 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احمد مالك واية سماحة من كواليس فيلم 6 أيام
  • عرض 5 صورة
    احمد مالك
  • عرض 5 صورة
    احمد مالك واية سماحة من كواليس فيلم 6 أيام
  • عرض 5 صورة
    احمد مالك من كواليس فيلم 6 أيام
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كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان أحمد مالك عن سعادته بردود الفعل الإيجابية من الجمهور عن فيلم "6 أيام" الذي عرض في السينمات مؤخرًا، ومنصة يانغو بلاي.

ونشر مالك مجموعة صور من كواليس تصوير فيلم "6 أيام"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب:"مبسوط جدًا أن فيلم ٦ أيام لمس ناس كتير و عامل تفاعل كبير مع الجمهور من بعد عرضه في السينما، قلت أشاركم شوية صور من الكواليس. حب كبير".

ويُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من أحمد مالك، وآية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي.

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