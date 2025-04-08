بالصور.. منة عرفة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة منة عرفة أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، بعد نشرها صورًا لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت منة مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "عصر جديد من حياتي".

View this post on Instagram A post shared by Menna Arafa - منة عرفة (@mennarafaofficial)

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حبيبتي من الطفولة"، "حبة قلبي"، "الجميلة اوي"، "منوشة القمر"، "العيال كبرت".

وشاركت منة عرفة في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي عرض في رمضان 2025 من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، إنجي كيوان، أنوشكا، حنان سليمان، صلاح عبدالله، وآخرين.

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