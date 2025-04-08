ليلى علوي تعتذر عن نشرها شائعة وفاة الفريق أحمد شفيق: "أعتذر عن أي ضرر تسببت فيه"

كتبت- منال الجيوشي

حرصت الفنانة ليلى علوي، على تقديم اعتذار عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعد نشرها شائعة وفاة الفريق أحمد شفيق

وكتبت عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "أتقدم بخالص اعتذاري للفريق السيد الدكتور أحمد شفيق وأفراد عائلته وكل محبيه عن نشري خبر غير مؤكد، واتأسف بشدة لعدم التأكد من صحة المعلومة قبل نشرها"

وتابعت: "ولكن هذا كله ليس إلا من دافع المحبة، وأخيرا أكرر اعتذاري عن أي إزعاج أو ضرر تسببت فيه والخطأ غير المقصود"

وكانت عدد من الصفحات قد تداولت منذ يومين، خبر وفاة الفريق أحمد شفيق، وهو ما نفته أسرته