بإطلالة جريئة.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة بشرى متابعيها، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت بشرى الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة، إذ ارتدت خلالها جيب قصيرة، وتوب باللون الأحمر.

ولاقت الصور تفاعل من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "زي العادة قمراية، ملكة جمال، حلوة أوي، بتجنني".

يذكر أن الفنانة بشرى شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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