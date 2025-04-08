بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ سارة سلامة بالقرب من برج إيفل

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، بجوار برج إيفل وشارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت سارة صورًا لها بفستان قصير، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب جمهورها.

View this post on Instagram A post shared by Sarah (@sarahahmedsalama)

يذكر أن، آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض مؤخرا على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك في بطولته سوسن بدر، أحمد بدير، وفاء عامر، وم وإخراج محمد أسامة.

اقرأ أيضا..

بالفيديو.. أول تعليق من زوجة ماجد المصري بعد نجاح شخصية "رجب الجريتلي" في مسلسل "إش إش"

"شكرًا على تضامنك مع فلسطين".. حسين فهمي يوجه رسالة لـ ماكرون