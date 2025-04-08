بالفيديو.. أول تعليق من زوجة ماجد المصري بعد نجاح شخصية "رجب الجريتلي" في مسلسل "إش إش"

كتبت- نوران أسامة

كشفت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، عن رد فعلها بعد متابعة دور "رجب الجريتلي" الذي قدمه زوجها في مسلسل "إش إش" خلال موسم رمضان

وقالت رانيا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية": "أول ما بدأت قصة الحب بينه وبين إش إش، بالمشهد لما فتحلها الخزانة وقالها اختاري اللي إنتي عايزاه، فـ قولتله عايزة خزنة زي بتاعت إش إش، فقال لي: انزلي افتحي التلاجة".

وأضافت: "ومن ساعتها الناس بدأت تبعت لي وتقولي خلي بالك متطلعيش بره، احبسيه والله يكون في عونك".

وتابعت: "وأنا مبسوطة بالنجاح ده، لأن ماجد يستاهل، وماجد فعلاً هو رجب الجريتلي في شخصيته وحنيته".

يذكر أن مسلسل "إش إش" عُرض ضمن موسم رمضان 2025 الماضي، وهو من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، شيماء سيف، تأليف وإخراج محمد سامي.

رانيا زوجة ماجد المصري: صحابي قالولي اقفلي على ماجد المصري بعد رجب الجريتلي



شاهدوا #الحكاية على #MBCMASR من الجمعة إلى الاثنين 10م بتوقيت القاهرة من هنا https://t.co/N1AtuIi0Uo pic.twitter.com/cKuOFQCbA1 — الحكاية (@Elhekayashow) April 7, 2025

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