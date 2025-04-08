"شكرًا على تضامنك مع فلسطين".. حسين فهمي يوجه رسالة لـ ماكرون

كتب - معتز عباس:

شارك النجم حسين فهمي متابعيه صورة جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي نظمته السفارة الفرنسية في القاهرة.

ونشر حسين الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "شكرا السيد الرئيس إيمانويل ماكرون على دعوة العشاء، شكرا على المواضيع الشيقة التي تحدثنا فيها وشكرا لك على موقفك العظيم المتضامن مع الشعب الفلسطيني".

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وشهد الحفل الذي أقيم في السفارة الفرنسية حضور نخبة من نجوم الفن، من بينهم حسين فهمي، وليلى علوي، هند صبري، يسرا اللوزي، والمخرج يسري نصر الله.

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