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"شكرًا على تضامنك مع فلسطين".. حسين فهمي يوجه رسالة لـ ماكرون

07:24 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

الفنان حسين فهمي

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كتب - معتز عباس:

شارك النجم حسين فهمي متابعيه صورة جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي نظمته السفارة الفرنسية في القاهرة.

ونشر حسين الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "شكرا السيد الرئيس إيمانويل ماكرون على دعوة العشاء، شكرا على المواضيع الشيقة التي تحدثنا فيها وشكرا لك على موقفك العظيم المتضامن مع الشعب الفلسطيني".

وشهد الحفل الذي أقيم في السفارة الفرنسية حضور نخبة من نجوم الفن، من بينهم حسين فهمي، وليلى علوي، هند صبري، يسرا اللوزي، والمخرج يسري نصر الله.

حسين فهمي ورئيس فرنسا ايمانويل ماكرون

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حسين فهمي حسين فهمي يوجه رسالة لماكرون زيارة ماكرون لمصر حسين فهمي على انستجرام حفل السفارة الفرنسية في القاهرة
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