كريم قاسم ينشر صورًَا من حفل السفارة الفرنسية: "تشرفت بمقابلة الرئيس الفرنسي"

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان كريم قاسم متابعيه صورًا جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي نظمته السفارة الفرنسية في القاهرة.

ونشر كريم الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كان ليا الشرف في مقابلة الرئيس الفرنسي في زيارته لمصر".

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وشهد الحفل الذي أقيم في السفارة الفرنسية حضور نخبة من نجوم الفن، من بينهم حسين فهمي، وليلى علوي، هند صبري، يسرا اللوزي، والمخرج يسري نصر الله.

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