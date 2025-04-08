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كريم قاسم ينشر صورًَا من حفل السفارة الفرنسية: "تشرفت بمقابلة الرئيس الفرنسي"

06:32 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

كريم قاسم والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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كتب - معتز عباس:

شارك الفنان كريم قاسم متابعيه صورًا جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي نظمته السفارة الفرنسية في القاهرة.

ونشر كريم الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "كان ليا الشرف في مقابلة الرئيس الفرنسي في زيارته لمصر".

وشهد الحفل الذي أقيم في السفارة الفرنسية حضور نخبة من نجوم الفن، من بينهم حسين فهمي، وليلى علوي، هند صبري، يسرا اللوزي، والمخرج يسري نصر الله.

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كريم قاسم إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي
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