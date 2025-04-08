صلاح عبد الله يوجه رسالة لـ "زيزو" :" كدا كتير و مش هتفرق"

كتب-مصطفى حمزة:

وجه الفنان صلاح عبد الله، رسالة إلى لاعب نادي الزمالك أحمد زيزو، بشأن الجدل المثار حول توقيع اللاعب مع النادي الأهلي، من ناحية، ومفاوضات تجديد تعاقده مع الزمالك.

الفنان صلاح عبد الله، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب،:" أنا كزملكاوي، أبا عن جد، باحب زيزو جدا، لكن وبصراحة وبكل وضوح لم أعد مهتماً بموضوعه…كدا كتير يا بني وإلعب أينما تشاء، مش هتفرق بس كدا"

اللاعب أحمد زيزو، نشر اليوم الثلاثاء، بيانا عبر صفحته في موقع "إنستجرام"،أكد فيه عدم صحة ما تردد عن توقيعه على عقود الانتقال إلي أي نادي، داخل او خارج مصر.

الفنان صلاح عبد الله، شارك في بطولة مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي عرض في رمضان الماضي، وقامت ببطولته النجمة ياسمين عبدالعزيز.