بالصور- زينة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة زينة جمهورها، صورًا من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص على انستجرام.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إذا مات القلب ذهبت الرحمة، وإذا مات العقل ذهبت الحكمة،واذا مات الضمير ذهب كل شيء".

وظهرت زينة بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها فستان قصير بالأحمر.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "زي القمر، عسل، تحفة، شكلك زي القمر، الجمال المصري، ربنا يحفظك، كلام رائع".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة مسلسل "العتاولة2"، الذي عرض ضمن موسم رمضان 2025 الماضي، بطولة كلًا من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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