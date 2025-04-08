بالصور- كنزي دياب تشارك متابعيها أحدث ظهور لها في باريس

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت كنزي ابنة المطرب عمرو دياب، متابعيها، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت كنزي صورًا لها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، أثناء تواجدها في باريس، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة.

من جانب آخر الفنان عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الجديد، المقرر صدوره خلال موسم صيف 2025.

وكشف الموزع الموسيقي عادل حقي في تصريح خاص لـ"مصراوي" عن تعاونه مع دياب في الألبوم المنتظر، موضحًا: "العمل على ألبوم النجم والصديق العزيز عمرو دياب بدأ منذ فترة، وقمت بتوزيع 4 أغانٍ منه، وجميعها من ألحان الملحن محمد يحيى".

ومن المقرر أن يطرح دياب أغاني الألبوم الجديد عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وصفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع شركة "أنغامي".

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