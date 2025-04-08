ميريام فارس تطرح أحدث أعمالها الغنائية "لحبيبي"

كتبت- سهيلة أسامة:

طرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أحدث أعمالها الغنائية، التي جاءت بعنوان "لحبيبي"، على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وروجت ميريام للأغنية، حيث نشرت مقطعًا منها عبر حسابها على "إنستجرام".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية ميريام فارس كانت أغنية بعنوان "تزلزلها"، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، وذلك بالتعاون مع الشاعر والملحن يوسف العماني.

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