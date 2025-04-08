شهيرة تعبر عن سعادتها بنجاح نجلها عمرو محمود ياسين: "زمان أبوك حاسس بيك"

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الفنانة شهيرة رسالة مؤثرة لنجلها السيناريست عمرو محمود ياسين، عبرت فيها عن سعادتها بنجاحه.

وكتبت شهيرة عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "حبيبي يا عمرو، ربنا يخليك ليا يا رب، يا مشرفني ورافع راسي، زمان أبوك حاسس بيك وبنجاحك المشرف، يكفي إن الناس بتقولي تسلم تربيتك أنت وأبوه، الأخلاق أولا ثم الإنتاج الفني، حسما النتيجة تكون إبداع يرضي الله والمجتمع".

وأضافت: "أنا اتعلمت في المعهد تقديم ما ينفع الناس في حياتهم، ممزوجا بالترفيه المحبب، وأنت عندك الطبخة دي الحمد لله، ربنا يوفقك دايمًا ويرزقك الصحة والتوفيق في كل خطواتك".

يذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، من إخراج محمد الخبيري، وإنتاج تامر مرسي.

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