أول تعليق من فرح الديباني بعد مشاركتها في وفد الرئيس الفرنسي

كتب-مصطفى حمزة:

أعربت الميزو سوبرانو المصرية فرح الديباني، عن سعادتها بالمشاركة في الوفد المرافق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لمصر.

فرح الديباني، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت،:"فخورة بأن أكون مرة أخرى جزءاً من الوفد الرسمي الفرنسي في هذه الرحلة التاريخية إلى مصر، إلى جانب الرئيس @emmanuelmacron. ممتنة بعمق لتمكني من المساهمة في تعزيز الروابط بين البلدين، اللذين يتحدان كحليفين استراتيجيين".

الميزو سوبرانو فرح الديباني، وهي من مواليد الأسكندرية في عام 1989، لفتت أنظار العالم، في أبريل 2022، بعد اختيارها لأداء النشيد الوطني الفرنسي “المارساييز”، خلال الاحتفال بإعادة تنصيب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا.

وقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يد فرح، عقب أدائها النشيد الوطني الفرنسي، تقديرا لها.

الفنانة المصرية العالمية السوبرانو فرح الديباني، كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم عام 2021، وحصلت على وسام “فارس” الفرنسي، تقديرًا لمساهمتها الثقافية كأول سوبرانو عربية محترفة في أوبرا باريس.

فرح الديباني في حفل تنصيب الرئيس الفرنسي ماكرون