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"الفيلم المنتظر".. أحمد فهمي يروّج لفيلمه الجديد مع السقا "أحمد وأحمد"

12:03 م الثلاثاء 08 أبريل 2025

بوستر فيلم أحمد وأحمد

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كتبت - سهيلة أسامة:

روّج الفنان أحمد فهمي لفيلمه الجديد "أحمد وأحمد"، الذي يجمعه بالنجم أحمد السقا، والمقرر عرضه في السينمات الفترة المُقبلة.

ونشر فهمي البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، مرفقًا بمشهد من فيلمه "سمير وشهير وبهير"، وعلّق عليه قائلًا: "الفيلم المنتظر من أيام سمير وشهير وبهير".

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، سيناريو وحوار أحمد درويش، وإخراج أحمد نادر جلال.
أحمد فهمي

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فيلم أحمد وأحمد أحمد فهمي السقا
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