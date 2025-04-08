"حاجات كتير افتقدتها من بعدك يا أستاذي".. محمد عدوية يرثي والده بكلمات مؤثرة

كتبت- سهيلة أسامة:

عبّر الفنان محمد عدوية عن حزنه الشديد لرحيل والده الفنان الكبير أحمد عدوية، من خلال رسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

ونشر "محمد" صور من عزاء والده، وعلق عليها: "من أصعب اللحظات المرعبة اللي عدت عليا في حياتي بعد دفن الأستاذ أحمد عدوية، وخدنا العزاء، أنا فعلًا كنت حاسس أحاسيس غريبة، والناس وأصحابي وحبايبي بيسلموا عليا وأنا مش سامع ولا حاسس بأي حد حواليا".

وتابع: "خمس آلاف فكرة بتيجي في دماغي، وبقول لنفسي هو معقول خلاص، هروح البيت مش هلاقيه، زي كل مرة قاعد مستنيني، ويعملي النسكافيه اللي بحبه، ونفضل نتكلم ونهزر ونضحك، حاجات كتير افتقدتها من بعدك يا أستاذي، ربنا يرحمك يا بابا إنت وماما، ويرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين.

ورحل الفنان أحمد عدوية في ديسمبر الماضي بعد صراع مع المرض، ويُعد أحد أبرز رموز الأغنية الشعبية في مصر والعالم العربي، وترك إرثًا فنيًا كبيرًا.

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